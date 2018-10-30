Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

СКА — «Куньлунь»: Хелльберг пропустил курьёзную шайбу

СКА — «Куньлунь»: Хелльберг пропустил курьёзную шайбу
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча петербургского СКА и китайского «Куньлунь Ред Стар» команде гостей удалось забросить курьёзную шайбу. Нападающий «драконов» Томаш Мертл от борта делал передачу на партнёра, но шайба полетела в створ ворот, и голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг не сумел её поймать.

В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу подопечных Юсси Таполы.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Мертла также можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент