Светлов: у «Адмирала» весёлый календарь, летаем туда-сюда

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (0:2).



«Поздравляю команду „Барыс“ с хорошей игрой и заслуженной победой. У нас календарь получился веселый, летаем туда-сюда. Почти за 30 дней сыграли двадцать с лишнем матчей, большая нагрузка. Тем не менее мы работаем, стараемся. Сегодня игра показала, что самоотдача хорошая, стопроцентная. Немного не хватает нам мастерства — в нужные моменты решить и забить. К сожалению, нахватали мы сегодня много удалений, потратили много сил. Но мы работаем, видно, что ребята, которые первый год в команде, добавляют. Надеюсь, в ближайшее время мы покажем лучшую игру», — приводит слова специалиста официальный сайт «Барыса».

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