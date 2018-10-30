Скабелка: Боченски — молодец, снова проявил лидерские качества

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (2:0).



«Не удалось нам с первого периода включиться на полную в игру. Первый период раскачивались. „Адмирал“ здорово играл, хорошие скорости показал, создавал моменты. Доминик сегодня здорово вошел в игру, подчистил моменты, в которых соперник мог забить. Со второго периода нам удалось прибавить в движении, в агрессии. Создали мы достаточно моментов, но реализация сегодня была, скажем так, не на высоком уровне. Капитан — молодец, проявил лидерские качества, он это делает в каждой игре. Сегодня он забил два гола и помог команде выиграть.



Панюков? Травма отбросила Кирилла, скажем так, назад. Он был с командой, играл матчи. Не всегда, но играл. Получил травму и сейчас восстанавливается. Съездил в поездку за „Номад“. В поездку Минск — «Слован» он едет», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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