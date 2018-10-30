Уланов: «Трактор» играет дисциплинированно, не смогли преодолеть эту стену

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги матча с челябинским «Трактором» (1:4).



«Хочу поздравить „Трактор“ с победой. Что касается нашей команды, вышли на прямых ногах, не готовые, пустили голы. Первый период полностью провалили. Во втором периоде игра более-менее сравнялась — 1:1. Много удалений, может быть, это тоже повлияло на исход — кто-то играл, кто-то сидел.



«Трактор» давно зарекомендовал себя дисциплинированной, организованной командой. Не пропускают больше одного-двух голов дома. Мы не смогли преодолеть эту стену. Будем просматривать, поправлять и корректировать те моменты, где мы сегодня провалили игру", — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» одержал уверенную победу над «Спартаком» в Челябинске