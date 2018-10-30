Тертышный: Дугин хорошо дебютировал, но получил травму

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи со «Спартаком» (4:1).



«Получился хороший первый период, забросили три шайбы. У нас до этого не работало большинство, а сегодня оно сработало. Отсюда, наверное, такой результат. С меньшинством ребята справились, молодцы. В третьем периоде постарались строго сыграть от обороны, что, в принципе, и сделали. Ребят и болельщиков — с победой!



Дебют Дугина? Егор хорошо сыграл. Единственный момент – получил микротравму, но доиграл матч. Не знаю, насколько серьезная травма и поедет ли он с нами в поездку. Сейчас поедет на МРТ, и завтра будет видно. Для нас это усиление, у нас много травмированных», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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