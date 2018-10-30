Басков: игрокам иногда нужно ездить в общественном транспорте, смотреть на людей

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился о походе команды на Минский тракторый завод.



«Команде не хватает командного духа, это видно не только нам, но и всем. Будем проводить такого рода встречи, будем думать, чем еще привлечь наших хоккеистов, чтобы они объединились и стали командой единомышленников, которые должны добиваться общей цели.



Мне очень понравилась экскурсия. Знаете, когда живешь с одной картинкой в голове, а потом появляется другая, это полезно. Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть на людей. У хоккеистов должна произойти переоценка ценностей. Они должны увидеть и понять, что хоккей — интересная жизнь. Нужно ценить каждый день, проведенный в хоккее, потому что это когда-нибудь закончится», — цитирует Баскова «Прессбол».