Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Басков: игрокам иногда нужно ездить в общественном транспорте, смотреть на людей

Басков: игрокам иногда нужно ездить в общественном транспорте, смотреть на людей
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился о походе команды на Минский тракторый завод.

«Команде не хватает командного духа, это видно не только нам, но и всем. Будем проводить такого рода встречи, будем думать, чем еще привлечь наших хоккеистов, чтобы они объединились и стали командой единомышленников, которые должны добиваться общей цели.

Мне очень понравилась экскурсия. Знаете, когда живешь с одной картинкой в голове, а потом появляется другая, это полезно. Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть на людей. У хоккеистов должна произойти переоценка ценностей. Они должны увидеть и понять, что хоккей — интересная жизнь. Нужно ценить каждый день, проведенный в хоккее, потому что это когда-нибудь закончится», — цитирует Баскова «Прессбол».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент