Джо Торнтон восстановился после травмы и сыграет с «Рейнджерс»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон восстановился после повреждения и сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует официальный «твиттер» команды. 39-летний хоккеист не играл с 6 октября из-за повреждения ноги.



В течение последних полутора лет Торнтону были проведены операции на порванных связках в обоих коленях.



39-летний Торнтон порвал передние и крестообразные связки в левом колене 2 апреля 2017 года. Он вернулся через две недели и провёл последние четыре встречи серии первого раунда плей-офф против «Эдмонтон Ойлерз» (2-4). 24 апреля 2017 года ему была проведена операция.



В прошлом сезоне канадец набрал 36 (13+23) очков в 47 матчах, после чего 23 января порвал передние и крестообразные связки в правом колене. Через два дня ему была проведена операция.