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Пешехонов: даже не помнил, с каким счётом ЦСКА разгромил «Слован»

Пешехонов: даже не помнил, с каким счётом ЦСКА разгромил «Слован»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Сибири» Владимир Пешехонов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4).

«Несмотря на то, что мы разбирали матч, я даже не помнил, с каким счётом ЦСКА разгромил «Слован». Результаты предыдущих игр никак не влияют на подготовку. Сложно вывести из сегодняшнего поражения положительные эмоции. Принципиальности в матчах с ЦСКА никакой нет, это рядовой матч. Не праздновал гол в ворота бывшего клуба потому, что мой гол особо уже ничего не мог изменить.

С ЦСКА сложно отыграть три периода так, как первый. В плане результата он был образцовый, но по игре он всё равно был не идеальным. Не сказал бы, что две пропущенные шайбы нас надломили. Неважно, пропускаешь ты с рикошета или с прямого броска. Но когда тебе забивают два гола подряд — это психологически сказывается» — сказал Пешехонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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