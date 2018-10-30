Брюле: в «Калгари» был последний шанс в НХЛ, лучшая лига для меня — КХЛ

Нападающий «Сибири» Жильбер Брюле прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) и свой дебют за новый клуб.



«Выход на лёд — это совместное решение, что мне лучше играть. Это лучший способ набрать форму через игру, первые матчи будут сложными, но скоро всё будет хорошо. Чувствовал себя неважно, хорошо играл на вбрасываниях, но не лучшим образом в созидании моментов, мне ещё не хватает скорости. Я думаю, что я могу помочь команде в атаке, но конечно не так как сегодня, чувствовал себя очень уставшим.



Я хотел играть в КХЛ, это лучшая лига для моего стиля игры. Я не получал много шансов в «Калгари», там доверяют больше молодым ребятами. Думаю, что это был последний шанс пробиться в НХЛ», — сказал Брюле в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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