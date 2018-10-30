Рижское «Динамо» обыграло «Северсталь», у Билялова — «сухарь»

Рижское «Динамо» на домашнем льду одержало уверенную победу в матче с «Северсталью», встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Александра Гулявцева потерпели пять поражений в последних шести встречах.



Счёт был открыт во втором периоде, точным броском сумел отметиться нападающий рижан Лаурис Дарзиньш. Во третьем периоде хозяева забили ещё дважды, тем самым установив окончательный счёт, — авторами заброшенных шайб стали Дарзиньш и Матиас Мюттюнен. «Сухой» матч записал в актив вратарь «Динамо» Тимур Билялов.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19