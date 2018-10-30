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Рижское «Динамо» обыграло «Северсталь», у Билялова — «сухарь»

Рижское «Динамо» обыграло «Северсталь», у Билялова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашнем льду одержало уверенную победу в матче с «Северсталью», встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Александра Гулявцева потерпели пять поражений в последних шести встречах.

Счёт был открыт во втором периоде, точным броском сумел отметиться нападающий рижан Лаурис Дарзиньш. Во третьем периоде хозяева забили ещё дважды, тем самым установив окончательный счёт, — авторами заброшенных шайб стали Дарзиньш и Матиас Мюттюнен. «Сухой» матч записал в актив вратарь «Динамо» Тимур Билялов.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2018, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 0
0:0, 1:0, 2:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Дарзиньш (Редлихс М., Майоне) – 30:44 (5x5), 2:0 – Дарзиньш (Майоне, Виделль) – 45:59 (5x3), 3:0 – Мюттюнен (Павлов) – 59:20 (en)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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