Карпов: Хелльбергу нужно было показать «Куньлуню», что он лучше

Нападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:1).

«Вроде бы хорошо начали. Всякое бывает, на этот раз они первыми забили. Самое главное, мы смогли отыграться и выиграли.



Мне помогло набирать очки общение с фан-сектором? Да, конечно. Пообщался с болельщиками: весело, здорово, мне понравилось болеть за свою команду. Наверное, это пошло на пользу. Играть в первом звене пока комфортно. Конечно, хочется еще больше забивать, помогать команде.



Хелльберга перед игрой с бывшей командой не подкалывали, думаю, он прекрасно понимал, что нужно выиграть, показать, что он лучше», — приводит слова Карпова официальный сайт СКА.

СКА — «Куньлунь»: Хелльберг пропустил курьёзную шайбу

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»