И. Воробьёв: главное поздравление тренеру на любой праздник — счёт на табло

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от победы в матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:1).



«С первого броска пропустили не самый обязательный гол. Но много работали, вложили много сил и в конце концов дожали соперника. Во втором периоде было 15-2 по броскам. Давили, сломали, дожали. Молодцы, ребята.



Первая пятёрка без центрфорварда? Плотников нормально играет на вбрасываниях. Он и со «Слованом» там же играл — они забили. Он играет на пятаке, делает очень много черновой работы и помогает забивать.



Поздравление от команды с Днём тренера? Самое главное поздравление в любой праздник — счёт на табло в конце игры. Больше и не надо», — приводит слова специалиста официальный сайт петербургского клуба.

СКА обыграл «Куньлунь» в Санкт-Петербурге