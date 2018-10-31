«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: Кучеров забросил свою четвёртую шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился четвёртой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (идёт 2-й период, счёт — 5:2 в пользу хозяев) он поразил ворота соперника на 27-й минуте. Ассистентами выступили Райан Макдона и Стивен Стэмкос.

В этой встрече форвард также отметился передачей. В предыдущих десяти матчах он набрал 9 (3+6) баллов за результативность. Всего в НХЛ на счету россиянина 345 (151+194) очков в 376 матчах.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, летом Кучеров продлил контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на восемь лет за $ 76 млн. При этом соглашение начнёт действовать с сезона-2019/20 — ближайший сезон Кучеров отыграет по старому контракту, который приносит ему $ 4,76 млн в год. В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 заброшенных шайб и 61 результативная передача.