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Пять очков Пойнта помогли «Тампе» разгромить «Нью-Джерси», у Кучерова дубль

Пять очков Пойнта помогли «Тампе» разгромить «Нью-Джерси», у Кучерова дубль
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 8:3 (2:2, 3:1, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, который набрал 5 (1+4) очков. По три балла за результативность в составе победителей также набрали: Никита Кучеров (2+1), Стивен Стэмкос (1+2)), Райан Макдона (1+2) и Янни Гурд (0+3).

Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 49 секунд и окончил матч с показателем полезности «+2». Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков.

В параллельной встрече «Даллас Старз» в гостях уверенно обыграл «Монреаль Канадиенс» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Самым результативным игроком встречи стал Девин Шор, набравший 3 (1+2) очка. Заброшенной шайбой также отметился россиянин Александр Радулов.

Валерий Ничушкин провёл на льду 11 минут 34 секунды и очков не набрал. Голкипер Антон Худобин остался на этот матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
8 : 3
2:2, 3:1, 3:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Вуд (Ватанен, Мюллер) – 01:01 (5x5), 0:2 – Зейджак (Вуд) – 05:04 (5x5), 1:2 – Коберн (Пойнт, Гурд) – 07:30 (5x5), 2:2 – Коберн (Пакетт, Эрни) – 13:30 (5x5), 3:2 – Пойнт (Гурд, Джонсон) – 20:31 (5x5), 4:2 – Кучеров (Макдона, Стэмкос) – 26:33 (5x4), 5:2 – Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 28:08 (5x4), 5:3 – Палмьери (Холл, Батчер) – 36:47 (5x4), 6:3 – Джонсон (Пойнт, Макдона) – 43:40 (5x5), 7:3 – Кучеров (Миллер, Стэмкос) – 45:02 (5x5), 8:3 – Макдона (Пойнт, Гурд) – 45:51 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1 : 4
0:0, 0:2, 1:2
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Линделль (Шор) – 21:49 (5x4), 0:2 – Хейсканен (Шор, Линделль) – 27:24 (5x5), 1:2 – Галлахер (Татар) – 43:00 (5x5), 1:3 – Шор (Факса) – 49:27 (4x5), 1:4 – А. Радулов (Бенн) – 57:23 (en)
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