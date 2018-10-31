Пять очков Пойнта помогли «Тампе» разгромить «Нью-Джерси», у Кучерова дубль

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 8:3 (2:2, 3:1, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, который набрал 5 (1+4) очков. По три балла за результативность в составе победителей также набрали: Никита Кучеров (2+1), Стивен Стэмкос (1+2)), Райан Макдона (1+2) и Янни Гурд (0+3).

Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 49 секунд и окончил матч с показателем полезности «+2». Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков.

В параллельной встрече «Даллас Старз» в гостях уверенно обыграл «Монреаль Канадиенс» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Самым результативным игроком встречи стал Девин Шор, набравший 3 (1+2) очка. Заброшенной шайбой также отметился россиянин Александр Радулов.

Валерий Ничушкин провёл на льду 11 минут 34 секунды и очков не набрал. Голкипер Антон Худобин остался на этот матч в запасе.