Голкипер «Оттавы» Кондон пропустил гол с центра площадки при игре в большинстве

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Аризона Койотс» на домашней площадке принимает «Оттаву Сенаторз» (4:1, идёт второй период).

Вратарь «Оттавы» Майк Кондон пропустил в этом матче курьёзный гол при игре в большинстве. 28-летний голкипер не сумел отразить бросок форварда «Аризоны» Дерека Степана с центра площадки на 16-й минуте. После этого гола счёт стал 3:0 в пользу хозяев, а Кондон уступил место в воротах Крейгу Андерсону.

Для Степана эта заброшенная шайба стала второй в сезоне.

Также видео курьёзного гола доступно на канале Sportsnet в YouTube.

Серия поражений «Оттавы» на данный момент составляет три матча. Канадский клуб с 10 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.