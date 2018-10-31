Гол Проворова помог «Филадельфии» в гостях обыграть «Анахайм»

«Филадельфия Флайерз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Дакс» шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в матче отметился форвард хозяев Понтус Оберг. По два балла за результативность в составе победителей набрали Нолан Патрик (1+1) и Клод Жиру (0+2).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут 55 секунд и отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал россиянина первым в сезоне.

В параллельной встрече «Аризона Койотс» дома разгромил «Оттава Сенаторз» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). «Аризона» одержала четвёртую победу подряд.

Российский защитник хозяев Илья Любушкин окончил матч с показателем полезности «-1».