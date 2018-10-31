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Гол Проворова помог «Филадельфии» в гостях обыграть «Анахайм»

Гол Проворова помог «Филадельфии» в гостях обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Дакс» шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в матче отметился форвард хозяев Понтус Оберг. По два балла за результативность в составе победителей набрали Нолан Патрик (1+1) и Клод Жиру (0+2).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут 55 секунд и отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал россиянина первым в сезоне.

В параллельной встрече «Аризона Койотс» дома разгромил «Оттава Сенаторз» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). «Аризона» одержала четвёртую победу подряд.

Российский защитник хозяев Илья Любушкин окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 3
0:1, 1:1, 1:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Кутюрье (Жиру, Гостисбер) – 03:07 (5x4), 1:1 – Оберг (Ракелль, Линдхольм) – 21:45 (5x5), 1:2 – Проворов (Патрик, Жиру) – 28:57 (5x5), 2:2 – Оберг (Фаулер, Гецлаф) – 57:48 (5x4), 2:3 – Патрик (Линдблом, Хег) – 58:09 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
5 : 1
3:0, 1:1, 1:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Гальченюк – 04:09 (5x5), 2:0 – Ричардсон (Грабнер, Казинс) – 06:33 (5x5), 3:0 – Степан (Голигоски) – 15:30 (4x5), 3:1 – Форментон (Уайдман, Тирни) – 28:20 (5x5), 4:1 – Паник – 28:42 (5x5), 5:1 – Экман-Ларссон (Келлер, Гальченюк) – 50:25 (4x3)
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