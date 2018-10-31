«Рейнджерс» в гостях обыграли «Сан-Хосе» благодаря дублю Крайдера

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил дубль. Гол и передача в активе Матса Цуккарелло. Голкипер гостей Хенрик Лундквист отразил 31 бросок.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Брент Бёрнс, Тимо Майер и Томаш Гертл. Вратарь «Шаркс» Мартин Джонс отразил 34 броска.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Владислав Наместников провёл на льду 16 минут 4 секунды и не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев провёл матч в запасе. Павел Бучневич в заявку на матч не попал.