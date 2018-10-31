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«Рейнджерс» в гостях обыграли «Сан-Хосе» благодаря дублю Крайдера

«Рейнджерс» в гостях обыграли «Сан-Хосе» благодаря дублю Крайдера
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил дубль. Гол и передача в активе Матса Цуккарелло. Голкипер гостей Хенрик Лундквист отразил 31 бросок.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Брент Бёрнс, Тимо Майер и Томаш Гертл. Вратарь «Шаркс» Мартин Джонс отразил 34 броска.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Владислав Наместников провёл на льду 16 минут 4 секунды и не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев провёл матч в запасе. Павел Бучневич в заявку на матч не попал.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 4
1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Бёрнс (Сёренсен, Карлссон) – 03:22 (5x5), 1:1 – Цуккарелло (Шаттенкирк) – 04:21 (5x5), 1:2 – Крайдер (Шей, Хейз) – 41:13 (5x5), 2:2 – Майер (Бёрнс) – 48:14 (5x5), 2:3 – Крайдер (Цуккарелло, Зибанеджад) – 50:05 (5x5), 3:3 – Гертл (Кутюр, Майер) – 59:58 (6x5), 3:4 – Шаттенкирк – 65:00 ( ПБ)
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