Никита Кучеров вышел на четвёртое место по заброшенным шайбам в истории «Тампы»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 8:3 (2:2, 3:1, 3:0) в пользу хозяев.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт дубль. Это были его 151-й и 152-й голы в карьере в НХЛ (все – за «Лайтнинг»). Таким образом, он вышел на единоличное четвёртое место по голам в истории «молний», улучшив результат Брэда Ричардса (150 голов).

Видео 151-й шайбы Кучерова также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Клубный рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (383). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (365), топ-3 замыкает Стивен Стэмкос (350, юбилейный гол забил в матче с «Девилз»).

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