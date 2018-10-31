Илья Любушкин провёл первый матч в НХЛ за последние три недели

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома разгромил «Оттава Сенаторз» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). «Аризона» одержала четвёртую победу подряд.

В составе «койотов» вернулся российский защитник Илья Любушкин. Любушкин появился на льду впервые с 14 октября, заняв место приболевшего Кевина Коннотона. Илья провёл на льду 12 минут 1 секунду и завершил матч с показателем полезности «-1». Он один раз нарушил правила, нанёс один бросок в створ ворот и применил три силовых приёма.

В этом сезоне 24-летний защитник сыграл четыре матча в НХЛ, в которых не набрал ни одного очка. В среднем за игру он проводит на льду 12 минут 14 секунд. В его пассиве четыре минуты штрафа и показатель полезности «-2».