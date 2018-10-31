Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Первой звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, который набрал 5 (1+4) очков в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:3).

Второй звездой признан форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, оформивший дубль и сделавший ещё одну результативную передачу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3).

Замкнул тройку лучших игроков игрового дня форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, записавший в свой актив ассистентский хет-трик в поединке с «Каролиной Харрикейнз» (3:2). Канадский нападающий принял участие во всех голах своей команды.