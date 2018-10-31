Защитник Брент Бёрнс обновил рекорд «Сан-Хосе»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс набрал 2 (1+1) очка в матче. Канадец продлил результативную серию до девяти матчей. Это является рекордом «Шаркс» для защитников.

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил дубль. Гол и передача в активе Матса Цуккарелло. Голкипер гостей Хенрик Лундквист отразил 31 бросок.



В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Брент Бёрнс, Тимо Майер и Томаш Гертл. Вратарь «Шаркс» Мартин Джонс отразил 34 броска.



Российский нападающий «Нью-Йорка» Владислав Наместников провёл на льду 16 минут 4 секунды и не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев провёл матч в запасе. Павел Бучневич в заявку на матч не попал.