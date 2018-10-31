Радулов — монреальским журналистам: говорите с Бержевеном

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов после победы над своим бывшим клубом «Монреаль Канадиенс» (4:1) отказался общаться с монреальскими журналистами. Единственная фраза, которую он произнёс в их сторону: «Говорите с Бержевеном».

Радулов провёл в «Канадиенс» сезон-2016/17 и вёл с клубом переговоры о новом контракте, однако затем перешёл в «Даллас» в качестве свободного агента. В начале октября генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен обвинил Радулова в срыве переговоров.

«Изначально Радулова в НХЛ хотел видеть только я, больше никто. Никто. „Монреаль“ дал ему контракт. Почему мы должны были переплачивать, чтобы он остался? Не думаю, что это правильно. Мы общались с его агентом, но они настаивали на восьмилетней сделке. Восемь, восемь, восемь. Я не собирался это делать, и никто другой тоже не собирался. Оглядываясь назад, почему он уехал в КХЛ? Деньги. История повторилась», — сказал тогда Бержевен.