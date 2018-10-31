Руководство EHL в 2020 году будет просить КХЛ включить в лигу команду из ОАЭ

Российские бизнесмены Владимир Бурдун и Дмитрий Бутенко стали руководителями Хоккейной лиги ОАЭ (Emirates Hockey League или EHL), сообщается в релизе медиахолдинга «Арт Медиа», который стал информационным партнёром лиги.

По словам Владимира Бурдуна, руководство EHL заинтересовано в планомерном повышении уровня турнира с последующим его выводом на уровень сильнейшей европейской хоккейной лиги КХЛ. Приоритет EHL — международное расширение с привлечением к участию в турнире команд из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, а также молодых игроков высокого уровня из Российской Федерации и Европы. Как отметил Владимир Бурдун, в ОАЭ стоит задача создать сильную, конкурентоспособную команду, способную достойно играть с лучшими клубами Старого Света.

На начало 2019 года в Абу-Даби запланирован ввод в строй ледовой арены, отвечающей всем требованиям КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В связи с этим в 2020 году руководство EHL будет просить у КХЛ включить в эту лигу команду из ОАЭ, констатировал Бурдун.

В рамках поддержки зимних видов спорта в ОАЭ реализуются инфраструктурные проекты. В начале 2019 года в Абу-Даби ожидается открытие ледовой арены, соответствующей всем требованиям КХЛ, российских Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).