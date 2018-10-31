«Химик» расторг контракт с Дмитрием Моней

Клуб Высшей хоккейной лиги «Химик» расторг контракт с нападающим Дмитрием Моней, информирует официальный сайт воскресенского клуба.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 поединках жёлто-синих, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и четырёх штрафных минутах. В среднем за матч 30-летний нападающий проводил на льду 14 минут 32 секунды. Единственную шайбу в сезоне Моня забросил при игре в большинстве.

Профессиональную карьеру Дмитрий начал в 2007 году в составе родного московского ЦСКА, затем выступал за «Сибирь», «Автомобилист» и «Югру». Всего в активе нападающего 345 матчей в КХЛ, в которых Дмитрий набрал 128 очков (55+73). В сезоне-2017/18 Моня был игроком словацкой команды «Нове Замки».