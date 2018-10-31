Жига Еглич отбыл дисквалификацию за допинг и вернулся в «Слован»

«Слован» заключил контракт до конца сезона со словенским нападающим Жигой Егличем, информирует официальный «твиттер» клуба. Жига Еглич уже выступал за братиславский клуб на протяжении трёх сезонов (2014-2017).

Напомним, во время проведения Олимпийских игр 2018 года в пробе хоккеиста был обнаружен препарат фенотерол. Еглич, признавший нарушение антидопинговых правил, был отстранён от участия в оставшихся матчах сборной Словении.



В результате расследования стало известно, что нельзя установить намеренное нарушение антидопинговых правил. Степень вины спортсмена была определена как «лёгкая», однако это не снимает полной вины со словенского форварда. В связи с этим Еглич был дисквалифицирован на восемь месяцев (до 20 октября 2018 года).



30-летний Еглич провёл три матча на Олимпиаде 2018 года и забил один гол, а словенцы заняли второе место в группе В, одержав две победы.



Еглич выступал в КХЛ в минувшем сезоне, начав его в «Торпедо», а затем перейдя в «Нефтехимик». В 41 матче регулярного чемпионата он набрал 10 (2+8) очков. После сообщения о положительной допинг-пробе он покинул нижнекамский клуб.