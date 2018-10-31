Лебрюн: обмен Бобровского в «Айлендерс» может быть очень интересен

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским.

«Обмен Бобровского в «Айлендерс» может быть очень интересен. К тому же «островитяне» не скованы потолком зарплат. Вероятно, для Ламорелло было бы разумным подождать до 1 июля, чтобы попытаться подписать Бобровского. Если вы посмотрите на некоторые из решений Ламорелло за 30 лет его деятельности на посту генерального менеджера, то поймёте, что Лу нравятся скалы в воротах. Так было и с Кори Шнайдером в «Нью-Джерси», и с Фредериком Андерсеном в «Торонто Мэйпл Лифс». Сейчас ставка сделана на Робина Ленера. Необходимо понять, как Ленер справится с этой ролью в свой первый сезон на Лонг-Айленде.

Ещё одной командой, которой мог бы быть интересен Бобровский, — это «Сент-Луис Блюз». Если Джейк Аллен не станет лучше в этом сезоне, то «блюзменам» впору обратить внимание на Бобровского. Я сейчас не говорю о возможной сумме контракта, и будет ли это иметь смысл для клуба, а просто говорю о ещё одном потенциальном претенденте на Сергея», — полагает Лебрюн.