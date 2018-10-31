«Магнитка» обменяла Владислава Калетника в «Сочи»

Хоккейные клубы «Сочи» и «Металлург» договорились о переходе в состав «леопардов» форварда Владислава Калетника, информирует официальный сайт ХК «Сочи». «Магнитка» получит за игрока денежную компенсацию.



23-летний нападающий родился и вырос в Ангарске, где и начинал свою карьеру, выступая за команды «Ангарский Ермак» (МХЛ-Б) и «Ермак» (ВХЛ).



В 2014 году Владислав перебрался в систему магнитогорского «Металлурга» и за один сезон успел поиграть в КХЛ (38 матчей), в ВХЛ за «Южный Урал» (две встречи) и в МХЛ за «Стальных Лисов» (три игры).



Четыре последующих чемпионата, включая нынешний, Калетник проводил уже в основной команде «Магнитки». В этом сезоне Владислав принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Главным достижением карьеры форварда является завоевание Кубка Гагарина в сезоне-2015/16. За время выступлений в КХЛ Владислав сыграл 265 матчей, из которых 49 – в плей-офф.