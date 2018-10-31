Куинн — о Бучневиче: я не прошу убивать соперника, но затруднять ему жизнь нужно

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн объяснил, почему российский нападающий Павел Бучневич во второй раз в сезоне остался вне заявки «синерубашечников» на матч регулярного чемпионата.

«Мы установили для Бучневича ту планку, которую он сам должен выдерживать. Павел действительно талантливый игрок, но в его действиях были некоторые несоответствия. Попросту говоря, ему просто нужно играть лучше. Мы просим Бучневича делать то, что необходимо делать, если Павел хочет быть результативным хоккеистом в НХЛ. Никто не потерял в него веры. Уверен, что он будет хорошим игроком. Но иногда этот процесс занимает некоторое время.

В конце концов, в хоккее речь идёт о выполнении задач и достижении нужного результата. Не забывайте, что хоккей — это контактный спорт. Вы должны принять удар, чтобы сыграть, вы должны мешать другим и физически воздействовать на соперника. Я не прошу, чтобы ребята бегали и убивали людей, но знаете, отбирать у соперника пространство просто необходимо. Если не хватает габаритов, нужно быть перед соперником, быть у него на пути. Нужно делать трудной жизнь команды-оппонента», — цитирует Куинна New York Post.