Юсупов: важно погасить все конфликты, связанные с руководством «Адмирала»

Генеральный директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) и вице-президент Транспортной группы FESCO по портовому дивизиону Заирбек Юсупов возглавил хоккейный клуб «Адмирал». В прошлом сезоне он три месяца занимал пост президента клуба, но был вынужден покинуть его в апреле 2018 года.

«Цель на ближайший месяц – исправить финансовую ситуацию в структуре клуба, вокруг команды и спортивной арены. Также важно погасить все существующие конфликты, связанные с руководством клуба, в МХК «Тайфун» и ДЮСШ «Адмирал». Но самое главное – создать команду, которая будет радовать болельщиков победами и достойно защищать честь Приморского края. «Адмирал» должен держать марку!» – заявил Юсупов.

Заирбек Юсупов будет осуществлять стратегическое руководство клубом без отрыва от работы во Владивостокском морском торговом порту. С момента основания клуба и до сегодняшнего дня ВМТП и FESCO являются основными спонсорами «Адмирала». Денежные поступления от порта формируют 50% бюджета клуба.