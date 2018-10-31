Лаури: критикам Лайне нужно успокоиться, он может забивать по три гола за матч

Нападающий «Виннипег Джетс» Адам Лаури прокомментировал не самый удачный старт сезона в исполнении своего партнёра по звену Патрика Лайне.

«Его критикуют за такой старт. Но критикам нужно успокоиться. Он уже забросил три шайбы, а способен забивать по два или три гола за матч. Всё может измениться в один момент. Всё может прийти в норму совсем неожиданно.

Перестановки случились по ходу игры в Торонто. Мы понимали, чего нам ждать от Лайне и как надо играть нам. Мы не должны отказываться от наших обязанностей из-за того, что он теперь с нами. Мы должны придерживаться тактики, которая принесла успех нашей тройке. Надо помочь ему привыкнуть к нашей манере игры. С нами сейчас действует один из лучших снайперов в современном хоккее. Он создаёт угрозу воротам соперника, просто выходя на лёд. Обычно наша тройка забивала голы с пятачка. А он может легко пробить вратаря броском из круга вбрасывания. Я не буду стремиться всё время играть на него, но за счёт наших габаритов и взаимопонимания мы можем сделать так, что шайба будет приходить к нему. Надеюсь, это ему поможет», — цитирует Лаури официальный сайт НХЛ.