Барков: когда я был маленьким, Малкин был одним из моих любимых игроков

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков рассказал об отношениях с нападающим «Виннипег Джетс» Патриком Лайне и рассказал о своём кумире детства.

«Лайне? Мы родились в одном городе и играли за одну команду, поэтому знали друг друга, хотя не общались, — рассказывает Барков. Я видел, как играет он, он видел, как играю я. Потом на чемпионате мира в России мы впервые познакомились, играли в одном звене и с тех пор стали общаться. У него ведь бросок как у Овечкина практически. С таким трудно не забивать. Единственное, нужно уметь найти момент, чтобы бросить, но у него это получается хорошо. Ждём, когда он забьёт 50 голов.

Было бы здорово, если бы меня сравнивали с Малкиным. Когда я был маленьким, он был одним из моих любимых игроков. Я следил за ним ещё тогда, когда он играл в России — он мне очень нравился. И я очень рад просто стоять с ним в одном предложении. Я познакомился с ним в этом году в Сочи во время благотворительного матча, хотя мы никогда не общались. С Овечкиным впервые увиделся в моём первом сезоне в НХЛ. Они приехали во Флориду, и у нас оказался общий знакомый, который нас собрал на ужине и представил», — цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.