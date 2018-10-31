Бартулис: хочу извиниться перед «Трактором», мне необходимо вернуться в Латвию

Защитник Оскар Бартулис объяснил решение расторгнуть контракт с «Трактором».

«Выражаю искреннюю благодарность и в то же время хочу принести свои извинения руководству и болельщикам «Трактора». Так сложились семейные обстоятельства, что мне срочно необходимо вернуться в Латвию. Я должен был играть уже в ближайшем матче в Астане, но, к сожалению, мне так и не удалось сыграть за этот отличный клуб и порадовать его поклонников. Удачи «Трактору», его атмосфера надолго останется со мной», — цитирует Бартулиса официальный сайт челябинского клуба.

В сезоне-2017/18 Бартулис выступал за «Адмирал» и «Салават Юлаев». Он провёл в общей сложности 42 матча в «регулярке» и набрал 6 (0+6) очков. В плей-офф на счету игрока четыре матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».