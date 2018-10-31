Овечкин: мне нравится заниматься с детьми, особенно с теми, кому нужна помощь

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в пятый раз подряд провёл открытый урок для игроков из Американской ассоциации особенного хоккея (ASHA).

«Мне нравится заниматься с детьми, особенно с теми, кому нужна помощь. Всегда приятно, когда они улыбаются. Их улыбки доставляют радость и их родителям», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В тренировке, которая прошла на тренировочном катке «столичной» команды в Арлингтоне, приняло участие около 80 человек, в основном детей. ASHA была создана в 2000 году для игроков всех возрастов с особенностями развития. Ещё 12 лет назад Овечкин создал программу «Ovi's Crazy 8s», в рамках которой дарит восемь сезонных абонементов на матчи «Вашингтона» самым ценным игрокам ASHA.