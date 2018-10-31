«Автомобилист» объявил состав на игру с «Йокеритом»

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Вишневский – Мамкин, Доус – Да Коста – Голышев;

Лямин – Егоршев, Белоусов – Паре – Миловзоров;

Василевский – Трямкин, Крикунов – Литовченко – Секстон;

Бодров – Валитов, Рассейкин – Грачёв – Хрипунов.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Й. Йенсен — Грант, Йормакка — Плэтт — Н. Йенсен;

Лауридсен — Лёв, Вярн — Маннинен — Мозес;

Иконен — Ниеми — Анттила.



В нынешнем сезоне подопечные Андрея Мартемьянова одержали 22 победы в 23 проведённых матчах, они уверенно лидируют в таблице Восточной конференции.