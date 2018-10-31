Стали известны составы «Автомобилиста» и «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Вишневский – Мамкин, Доус – Да Коста – Голышев;
Лямин – Егоршев, Белоусов – Паре – Миловзоров;
Василевский – Трямкин, Крикунов – Литовченко – Секстон;
Бодров – Валитов, Рассейкин – Грачёв – Хрипунов.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Й. Йенсен — Грант, Йормакка — Плэтт — Н. Йенсен;
Лауридсен — Лёв, Вярн — Маннинен — Мозес;
Иконен — Ниеми — Анттила.
В нынешнем сезоне подопечные Андрея Мартемьянова одержали 22 победы в 23 проведённых матчах, они уверенно лидируют в таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» объявил состав на игру с «Йокеритом»