«Трактор» подписал однолетний контракт с форвардом Кристианом Томасом

«Трактор» заключил однолетний контракт с нападающим Кристианом Томасом, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
26-летний спортсмен в своё время провёл 27 матчей в Национальной хоккейной лиге. Он набрал 3 (1+2) очка, защищая цвета «Монреаль Канадиенс», «Аризоны Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Предыдущим клубом Томаса был шведский «Регле». В этом сезоне он провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности «-6».
В феврале 2018 года хоккеист принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Он стал бронзовым призёром турнира в составе сборной Канады.
Ближайший матч в КХЛ «Трактор» проведёт 1 ноября на выезде с «Барысом».
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