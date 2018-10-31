Дадонов: Барков по праву считается одним из лучших центрфорвардов НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов поделился мнением о проведении вынесенных матчей с «Виннипег Джетс» в Хельсинки и взаимопонимании с капитаном «пантер» Александром Барковым.



«Такой вынесенный матч – это немного необычно, в то же время я отношусь к этому нормально, с профессиональной точки зрения. Многие команды так ездят, рад участвовать в таких матчах. Смена обстановки нравится, но в то же время это не так легко, потому что перелёты длительные, большая разница во времени. Радует, что мы не единственная команда, которая сюда прилетела. Обе команды из НХЛ, в одинаковых условиях, поэтому оправданий никаких нет.



Для меня нет ничего удивительного в том, что на нашу тренировку продавались билеты по 23 евро и пришло много болельщиков. Приятно, когда приходит столько народу, покупают билеты, чтобы посмотреть тренировку.



Барков сказал, что мы наладили взаимопонимание, потому что я хороший, трудолюбивый игрок? Он — очень хороший, трудолюбивый игрок. На самом деле он по праву считается одним из лучших центральных в лиге, ни у кого не будет проблем найти с ним взаимопонимание. У него есть все данные. Он физически сильный, обладает большими габаритами, оснащён технически, достаточно умный. Для меня большая помощь, что мы оба говорим на русском. После КХЛ, если бы не было русских, было бы намного сложнее. В этом плане большой плюс для меня», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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