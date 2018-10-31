Барков: Дадонов — хороший игрок. Голова в порядке, руки крутые

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков в преддверии вынесенных матчей с «Виннипег Джетс» в Хельсинки поделился ожиданиями от игры и назвал сильные стороны одноклубника Евгения Дадонова.



«Говорить ещё не устал, всё-таки играем в Финляндии, я тут раз в год бываю. Мне очень нравится, что НХЛ проводит матчи в Европе по ходу сезона. И я рад, что выбрали нашу команду сыграть дома, в Финляндии. Это очень здорово, я всё ещё не могу поверить, что мы находимся в Финляндии. Для друзей и родных заказал где-то 25 билетов на одну игру. У меня будет целый сектор болельщиков? Ну да, но не так много, как у Лайне. Но у меня все предки из России.



Как достигаем «химии» с Дадоновым? По-русски просто общаемся. Проводим время вместе, ходим на обед, ужин. Мы оба любим играть с шайбой и не расставаться с ней. Да не знаю, почему у Дадонова так быстро получилось в НХЛ. Он и без меня нормально играет. Дадонов — хороший игрок, быстрый, голова в порядке, руки крутые. Он сил поднабрался в России и, как был готов, поехал в НХЛ.



Кто из нас с Лайне вчера съел больше крылышек? Он больше съел, я перед камерами стеснялся есть. Ха-ха. Соус по всему лицу течёт, некрасиво. Лайне нормально поел, а если съёмки — чуть-чуть», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19