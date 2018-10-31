Селянне: надеюсь, Лайне составит конкуренцию Овечкину в борьбе за «Морис Ришар»

Легендарный в прошлом финский хоккеист Теэму Селянне рассказал о предстоящем матче «Флориды Пантерз» и «Виннипег Джетс» в Хельсинки.



«Это здорово, не так часто команды НХЛ проводят матчи в Хельсинки. Это уникальное событие. В обеих командах есть финские суперзвёзды — Лайне и Барков. Это важно для обоих. Кто лучше – Лайне или Барков? Тяжело сказать, это большие звёзды. У них разные роли, разные стили, но оба очень хороши, за ними классно наблюдать. Лайне популярнее меня в Финляндии? Никогда! Да ладно, я просто шучу.



Тяжело сказать, кто возьмёт «Морис Ришар» в этом году – Лайне или Овечкин. Кто будет здоров… Если назвать Овечкина, нельзя ошибиться, он великолепный снайпер. Я счастлив, что он выиграл Кубок Стэнли. Но я надеюсь, что Лайне будет с ним бороться за этот титул. В прошлом сезоне он забил 44 гола.



Россия и Финляндия сыграют на открытом воздухе? Я даже не знал об этом. Это будет потрясающе! Это уникальный матч. Пока не знаю, приеду ли на этот матч, потому что впервые услышал о нём. Возможно», — передаёт слова Селянне корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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