Куликов: в детстве моим кумиром был Каспарайтис

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов в преддверии вынесенных матчей с «Флоридой Пантерз» в Хельсинки рассказал об ожиданиях от игры и сравнил одноклубника Патрика Лайне с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.



«Всё отлично проходит, только никто из команды не спит, не могут перестроиться ребята. Я нормально сплю, некоторые ребята — нет. Я завтра не буду играть? Пока ни с кем не разговаривал, вообще ничего не слышу ни от кого. Остался на льду после тренировки, шайбу бросал. Не только по воротам, ещё на трибуны выбрасывал. Не сказал бы, что сегодня пришло очень много болельщиков. Не знал, что билеты на тренировку были платными, на такой тренировке ещё не был. Не знаю, какая у меня роль в команде, ничего ни от кого не слышу. Просто тренируюсь и готовлюсь.



Каспарайтис поставил меня на шестое место среди игроков НХЛ по лучшим силовым приёмам? Не видел этого, но приятно, он был моим кумиром в детстве. Очень нравится делать силовые приёмы, сейчас особо времени на них не хватает. Лига быстрая, чуть промахнёшься — и удаление до конца игры и дисквалификация. Более бережно стал к этому относиться.



Интересны ли события, которые происходят в КХЛ? Не очень. Два защитника лидировали в списке бомбардиров? Больше удивляет, что нападающие делают, а не то, что защитники забивают. Не знаю, есть ли шанс увидеть меня когда-то в КХЛ, пока об этом не думал. Сюда приехала только мама, в команде полагается два билета каждому. Слышал, все билеты разлетелись за пять минут.



Не могу ответить на вопрос, почему Лайне лучше, чем Барков. А почему Овечкин лучше Кросби? Надо задавать вопрос — кто лучше? Лайне с Овечкиным я бы сравнил не по стилю игры, а у кого лучше бросок. Трудно сказать. Овечкин больше голов забил, скажу, что у него бросок лучше. Когда Лайне забьёт столько же, тогда посмотрим», — передаёт слова Куликова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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