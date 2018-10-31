Глава ИИХФ Фазель: я принял окончательное решение — не пойду на новый срок

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что не станет переизбираться на новый срок. 68-летний швейцарец занимает свой пост с 1994 года.



«Я принял окончательное решение – не пойду на новый срок. Мне уже будет 70 лет, думаю, правильное время, чтобы закончить. Что касается преемника, то посмотрим. Есть ещё время», — цитирует Фазеля ТАСС.



Выборы нового главы ИИХФ состоятся в 2020 году во время чемпионата мира, который пройдёт в Швейцарии. Фазель был переизбран на четырёхлетний срок на выборах во время конгресса ИИХФ в Москве в мае 2016 года на безальтернативной основе.



С 1972 по 1982 год Фазель работал хоккейным арбитром (37 международных матчей), затем был председателем судейской комиссии и комитета арбитров. За время его президентства в ИИХФ было достигнуто соглашение с НХЛ, и в 1998 году хоккеисты заокеанской лиги впервые в истории приняли участие в Олимпийских играх.

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