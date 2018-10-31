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«Металлург» оказался сильнее ХК «Сочи», Мозякин набрал два очка

«Металлург» оказался сильнее ХК «Сочи», Мозякин набрал два очка
Хоккей / КХЛ

«Металлург» оказался сильнее ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Магнитогорске и закончилась со счётом 4:1 в пользу дружины Йозефа Яндача.

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Хозяева добились преимущества в две шайбы уже к 4-й минуте встречи. Сначала Константина Барулина огорчил Ииро Пакаринен, а затем результативным броском отметился Михал Булирж. После этого место в воротах черноморской команды занял Дмитрий Шикин. Подопечные Сергея Зубова сумели отыграть одну шайбу ещё до сирены на первый перерыв стараниями Дамира Рахимуллина. В заключительном игровом отрезке преимущество «Магнитки» укрепили Роман Любимов и Мэтт Эллисон, реализовавший большинство.

Уральская команда одержала вторую победу подряд, а «Сочи» проиграл во второй раз в последних трёх встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 1
2:1, 0:0, 2:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Пакаринен (Кулёмин, Расмуссен) – 01:09 (5x5), 2:0 – Булирж – 03:08 (5x5), – (Мозякин, Эллисон) – , 2:1 – Рахимуллин (Александров, Будкин) – 12:48 (5x5), 3:1 – Любимов (Варфоломеев) – 48:32 (5x5), 4:1 – Эллисон (Мозякин, Расмуссен) – 58:39 (5x4)
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