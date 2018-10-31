«Металлург» оказался сильнее ХК «Сочи», Мозякин набрал два очка

«Металлург» оказался сильнее ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Магнитогорске и закончилась со счётом 4:1 в пользу дружины Йозефа Яндача.



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Хозяева добились преимущества в две шайбы уже к 4-й минуте встречи. Сначала Константина Барулина огорчил Ииро Пакаринен, а затем результативным броском отметился Михал Булирж. После этого место в воротах черноморской команды занял Дмитрий Шикин. Подопечные Сергея Зубова сумели отыграть одну шайбу ещё до сирены на первый перерыв стараниями Дамира Рахимуллина. В заключительном игровом отрезке преимущество «Магнитки» укрепили Роман Любимов и Мэтт Эллисон, реализовавший большинство.



Уральская команда одержала вторую победу подряд, а «Сочи» проиграл во второй раз в последних трёх встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.