Марьямяки: «Йокерит» сделал всё, что мог, но «Автомобилист» хорошо оборонялся

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Поздравляю Екатеринбург с победой. Мы очень хорошо начали, и первый период, безусловно, удался. Во втором периоде команда нахватала удалений, и соперник дважды их реализовал. В третьем периоде мы выложились по полной программе, сделали всё, что было в наших силах, но они очень хорошо защищались, и превосходно сыграл вратарь соперника Якуб Коварж», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.



«Йокерит» прервал серию из пяти побед, в свою очередь, уральцы одержали 23-ю победу в 24 матчах нынешнего сезона и продлил свою победную серию до пяти встреч.