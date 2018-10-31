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Миловзоров: «Автомобилист» победил за счёт выполнения тренерской установки

Миловзоров: «Автомобилист» победил за счёт выполнения тренерской установки
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров поделился эмоциями после победы в матче с «Йокеритом» со счётом 3:1.

«Соперник высокого уровня. Сегодня у всех было очень большое желание. Понимали их силу, игру разбирали заранее. Удалось победить за счёт выполнения тренерского задания и реализации численного преимущества.

Самый сложный период? Все сложные, ни одного легкого сегодня не было. Удаления подкосили игру соперника? Такая игра была эмоциональная, никто не хотел уступать. Отсюда уже кто-то удалялся, не могу сказать, что подкосило соперника, но нам это точно помогло», — отметил Миловзоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

«Автомобилист» продлил победную серию до пяти матчей. Уральская команда выиграла 23-й матч в сезоне из 24.

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