Миловзоров: «Автомобилист» победил за счёт выполнения тренерской установки

Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров поделился эмоциями после победы в матче с «Йокеритом» со счётом 3:1.



«Соперник высокого уровня. Сегодня у всех было очень большое желание. Понимали их силу, игру разбирали заранее. Удалось победить за счёт выполнения тренерского задания и реализации численного преимущества.



Самый сложный период? Все сложные, ни одного легкого сегодня не было. Удаления подкосили игру соперника? Такая игра была эмоциональная, никто не хотел уступать. Отсюда уже кто-то удалялся, не могу сказать, что подкосило соперника, но нам это точно помогло», — отметил Миловзоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.



«Автомобилист» продлил победную серию до пяти матчей. Уральская команда выиграла 23-й матч в сезоне из 24.

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