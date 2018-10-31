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Овечкин получил в подарок светящуюся тыкву со своим изображением

Фото: twitter.com/Capitals
Овечкин получил в подарок светящуюся тыкву со своим изображением
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил необычный подарок.

33-летнему хоккеисту вручили светящуюся тыкву с его изображением. Игрок по достоинству оценил подарок на Хэллоуин.

Видео можно посмотреть на странице NBC Sports Capitals в «Твиттере».

В этом сезоне Овечкин провёл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени.

По итогам предыдущего сезона Александр помог столичному клубу впервые в истории стать обладателем Кубка Стэнли. Россиянин получил награды «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ и «Конн Смайт Трофи» — как самый ценный игрок плей-офф.

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