Овечкин получил в подарок светящуюся тыкву со своим изображением

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил необычный подарок.



33-летнему хоккеисту вручили светящуюся тыкву с его изображением. Игрок по достоинству оценил подарок на Хэллоуин.

Видео можно посмотреть на странице NBC Sports Capitals в «Твиттере».



В этом сезоне Овечкин провёл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени.



По итогам предыдущего сезона Александр помог столичному клубу впервые в истории стать обладателем Кубка Стэнли. Россиянин получил награды «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ и «Конн Смайт Трофи» — как самый ценный игрок плей-офф.