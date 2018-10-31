Бирюков: очень сильно уважаю Скудру, это сильнейший специалист

Двукратный чемпион мира, а ныне тренер и менеджер по спортивным операциям воронежского «Бурана» Михаил Бирюков вспомнил совместную работу с Петерисом Скудрой.



«Я многое пересмотрел уже, проведя три года в Нижнем Новгороде в «Торпедо» под руководством Петериса Скудры. Я очень сильно уважаю его и как человека, и как тренера. Если честно, я до сих пор удивляюсь, почему он ещё не работает в каком-либо клубе. Ведь он сильнейший специалист, и я уверен, что его трудоустройство — это вопрос времени. Хотелось бы когда-нибудь вместе с ним поработать, помогать ему в будущем.



Я уже тогда всё пересмотрел, когда попал к нему и провёл у него в команде какое-то время. На многие вещи взглянул по-другому. Быт, хоккей, психология, тактика, система, работа — многое для себя почерпнул. Я принял методы его работы, согласен с ним практически во всём, понимаю его полностью. У меня тогда было абсолютное понимание, чего я хочу, что я должен делать. У меня был хороший пример перед глазами», — приводит слова Бирюкова AllHockey.ru.

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