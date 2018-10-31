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Московское «Динамо» в овертайме сломило сопротивление «Нефтехимика»

Московское «Динамо» в овертайме сломило сопротивление «Нефтехимика»
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» встречался с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Нижнекамске и завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу бело-голубых.

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Подопечные Андрея Назарова забросили две шайбы к 6-й минуте стараниями Йоонаса Няттинена, реализовавшего большинство, и Андрея Сергеева. Гости сумели отыграть один гол в меньшинстве за счёт результативного броска Владимира Брюквина, а во втором периоде Артём Волков реализовал большинство. В третьем игровом отрезке на гол Дмитрия Кагарлицкого «волки» ответили точным броском Юусо Пуустинена. Основное время встречи победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу гостям принёс Илья Никулин, реализовавший большинство за две секунды до сирены.

«Динамо» одержало вторую победу подряд, ранее московский клуб оказался сильнее «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 4
2:1, 0:1, 1:1, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Няттинен (Руохомаа, Сергеев) – 02:18 (5x4), 2:0 – Сергеев (Полашек, Пуустинен) – 05:05 (5x5), 2:1 – Брюквин (Вишневский, Бочаров) – 16:41 (4x5), 2:2 – Волков (Никулин, Индрашис) – 31:59 (5x4), 2:3 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 41:33 (5x5), 3:3 – Пуустинен – 45:08 (5x5), 3:4 – Никулин (Закриссон) – 64:58 (4x3)
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