Московское «Динамо» в овертайме сломило сопротивление «Нефтехимика»

«Нефтехимик» встречался с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Нижнекамске и завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу бело-голубых.



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Подопечные Андрея Назарова забросили две шайбы к 6-й минуте стараниями Йоонаса Няттинена, реализовавшего большинство, и Андрея Сергеева. Гости сумели отыграть один гол в меньшинстве за счёт результативного броска Владимира Брюквина, а во втором периоде Артём Волков реализовал большинство. В третьем игровом отрезке на гол Дмитрия Кагарлицкого «волки» ответили точным броском Юусо Пуустинена. Основное время встречи победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу гостям принёс Илья Никулин, реализовавший большинство за две секунды до сирены.

«Динамо» одержало вторую победу подряд, ранее московский клуб оказался сильнее «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.