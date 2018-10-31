Дубль Аалтонена помог «Витязю» победить «Амур»

«Витязь» встречался с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Белова.



Главным героем встречи стал нападающий подмосковной команды Миро Аалтонен, оформивший дубль в первом периоде. Финский хоккеист забил с игры, а затем реализовал буллит — на два гола ему потребовалось чуть больше одной минуты. Во втором игровом отрезке Игорь Руденов сократил отставание, но «Витязь» практически сразу восстановил статус-кво благодаря голу Борны Рендулича в большинстве. В концовке игры все вопросы о победителе снял Александр Сёмин, установивший окончательный счёт на табло.



Подмосковный клуб прервал серию из четырёх поражений, а хабаровчане проиграли во второй раз за последние три игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.