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Дубль Аалтонена помог «Витязю» победить «Амур»

Дубль Аалтонена помог «Витязю» победить «Амур»
Хоккей / КХЛ

«Витязь» встречался с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Белова.

Главным героем встречи стал нападающий подмосковной команды Миро Аалтонен, оформивший дубль в первом периоде. Финский хоккеист забил с игры, а затем реализовал буллит — на два гола ему потребовалось чуть больше одной минуты. Во втором игровом отрезке Игорь Руденов сократил отставание, но «Витязь» практически сразу восстановил статус-кво благодаря голу Борны Рендулича в большинстве. В концовке игры все вопросы о победителе снял Александр Сёмин, установивший окончательный счёт на табло.

Подмосковный клуб прервал серию из четырёх поражений, а хабаровчане проиграли во второй раз за последние три игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
4 : 1
2:0, 1:1, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Аалтонен (Сёмин, Гривик) – 08:51 (5x5), 2:0 – Аалтонен – 10:02 (бул), 2:1 – Руденков (Горшков) – 36:06 (5x5), 3:1 – Рендулич (Мозик, Аалтонен) – 37:30 (5x4), 4:1 – Сёмин (Гривик) – 59:43 (5x5)
Германия, Корея, ОАЭ и ещё 7 стран для клубов КХЛ
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