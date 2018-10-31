Борщевский: «Витязь» наказал нас за ошибки, будем работать над большинством

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его подопечные проиграли со счётом 1:4.



«Была тяжёлая игра для нас. Несмотря на счёт, считаю, что команда играла до конца, с отдачей, но мы не использовали те моменты, которые создали. А противник наказал нас за ошибки. Подвела игра в неравных составах. Мы не смогли забить в большинстве и пропустили в меньшинстве. Забрасывая всего одну шайбу в такой встрече, выиграть очень сложно.



Что думаем делать с большинством? Будем продолжать над ним работать. Мы создали достаточное количество моментов, но нужны голы. В прошлых играх нам удавалось забивать. Например, так было в матче с Минском. Так и выигрываются матчи. Реализация лишнего — очень важный момент, за счёт него матчи выигрываются. Будем продолжать работать над этим компонентом, искать улучшение», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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