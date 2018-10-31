Белов: у нас по 15 игр в месяц, так что перерыв на Евротур всем поможет

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от игры с «Амуром» (4:1).



«Непростая игра была, несмотря на счёт. Соперник неплохо подготовился. У нас была не очень приятная серия поражений, было небольшое психологическое напряжение. Сказали своё слово лидеры. На самом деле прошлый матч в Уфе сыграли неплохо, но не забили большинство, а его там было достаточно, и пропустили в меньшинстве. Хочу отметить, что в третьем периоде сыграли неплохо и грамотно. Это очень важно, потому что не все игры мы доводили до конца. Были перепады в течение матчей, а сегодня сыграли хладнокровно. Благодарю зрителей за поддержку, готовимся к следующей игре.



Мы ищем баланс. На самом деле пока не стабилизировали свою игру, имеются психологические моменты. Игры идут через день, чуть оступился — и проблемы могут накатиться как снежный ком. Очень много пропускаем в меньшинстве, а сегодня не пропустили. Очень работаем над этим, но пока что всё происходит вот так вот. Конечно, нам нужна победная серия, чтобы игра стабилизировалась. Перерыв на Евротур поможет всем. Посмотрите, какой у нас календарь — по 15 игр в месяц! Конечно, перерыв всем поможет!» — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

В России дефицит атакующих защитников. Пора натурализовывать канадцев? За сборную России некому играть в большинстве.