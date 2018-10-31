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Крикунов: Шипачёв и Кагарлицкий не играют в свою силу, у них большой запас

Крикунов: Шипачёв и Кагарлицкий не играют в свою силу, у них большой запас
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал выездную победу над «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

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«Это была четвёртая игра на выезде, ребята немножко подсели. Впрочем, в Нижнекамске хорошо отоспались. Наверное, им тут идти было некуда. Отдохнули, поэтому и проспали начало матча. Пропустили две шайбы, а потом начали догонять. В овертайме повезло, но игру вытащили. В целом я доволен, всё-таки команда выиграла три выездных игры из четырёх. Ребята бились, старались, боролись во всех играх. Молодцы. Постепенно «Динамо» поднимается на ноги.

Шипачёв и Кагарлицкий? У ребят большой запас, поэтому я считаю, что пока они не играют в свою силу», — сказал Крикунов на пресс-конференции после матча.

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